L’Airsoft di Camp Delta Evolution al Combat Village: grande spettacolo a Cagliari con le qualificazioni ai mondiali

L’Airsoft nel 2024 a Cagliari è la disciplina sportiva che permette alla Sardegna per la prima volta nella storia di diventare il punto di ingresso per i migliori atleti Isolani per le qualificazioni ai prossimi campionati del mondo.

Armati di tanta passione il 31 Agosto al Combat Village di Cagliari in Viale La Plaia 23 chiunque potrà testare la propria velocità e precisione cercando di strappare il miglior tempo di tutti cimentandosi infatti con il test di qualificazione che consisterà nel colpire nel minor tempo possibile i 25 bersagli elettronici del tabellone ufficiale posizionati ad una distanza di tiro di 8 metri, quindi sia i più esperti ma anche i meno avvezzi avranno le stesse opportunità di potersi qualificare per le selezioni Nazionali e poi magari rappresentare l’Italia nella tanto ambita G&G Armament World Cup.

Il tabellone ufficiale che viene gentilmente fornito dalla Federazione Italiana Giochi Tattici tramite il Comitato Regionale Sardegna sarà la prima vera prova di preselezione che determinerà i primi 50 tiratori a livello nazionale che si sfideranno ulteriormente per creare il Team ufficiale che rappresenterà l’Italia nelle fasi finali.

L’Airsoft in Sardegna cosi come in tutto il resto del territorio Nazionale è una disciplina sportiva ormai riconosciuta ampiamente ed ufficialmente dal CONI sotto la categoria del Tiro Dinamico Sportivo con replica Airsoft e mentre ovunque proliferano campionati competitivi di tutte le modalità e generi come la G&G Armament World Cup. proprio a Cagliari, in pieno centro e alla portata di tutti sorge un luogo che offre non solo la grande occasione di potersi cimentare nella disciplina del nuovo millennio, ma di farlo anche all’insegna del divertimento, della spensieratezza e della semplicità; in questo posto fantastico, appunto il COMBAT VILLAGE ® che si trova in Viale La Plaia 23 all’interno degli Impianti sportivi del dopolavoro ferroviario chiunque senza fatica e senza dover percorre tantissimi chilometri per trovare i luoghi isolati e caratteristici delle bellissime montagne della Sardegna, può sperimentare ogni livelli di gioco e competitività dell’Airsoft.

Il COMBAT VILLAGE ® infatti affida la gestione dei suoi spazi in continua evoluzione ad una altrettanto nuova ed attuale realtà che risponde al nome di “associazione sportiva dilettantistica Camp Delta Evolution” offrendo davvero a chiunque un approccio semplice ma efficace per sperimentare ed appassionarsi a questa disciplina in totale sicurezza e questo grazie ai suoi veterani Istruttori forgiati da decenni di attività sul campo praticata ai livelli più alti che questa disciplina possa offrire e che in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva AICS hanno acquisito il riconoscimento a livello Nazionale. Ed è grazie a questi atleti che prestano la loro esperienza pluriennale e la loro professionalità che chiunque ha la possibilità, senza distinzione di età sesso abilità o nazionalità di vivere una disciplina sportiva sana e senza classificazioni di nessun genere se non derivanti dall’impegno e la dedizione che individualmente si vogliano mettere in campo, ma sopratutto offrono la possibilità di vivere un ambiente divertente, stimolante, molto educativo e controllato.

In poche parole inclusivo da ogni punto di vista.

Al COMBAT VILLAGE ®, gli Istruttori certificati e riconosciuti a livello Nazionale dal CONI, unici sul territorio Isolano si pongono come obbiettivo primario quello di creare un settore giovanile unico nel settore che faccia appassionare i ragazzi alla realtà sportiva e allo stesso tempo stimolare apprendimento e cognizione delle regole, sul rispetto ma anche sulla disciplina introducendo nei giovani una consapevolezza importantissima che manca nella società attuale, ossia il valore del lavoro di squadra e il valore della crescita individuale vissuta e ottenuta di proprio pugno nella vita reale in prima persona e non alle spalle della ormai onnipresente realtà virtuale.

In linea con il significato letterale del nome, questa disciplina sportiva ha come caratteristica principale quella di impiegare un dispositivo giocattolo ad aria compressa con lo scopo di colpire un bersaglio e da qui si apre un vero e proprio mondo in continuo movimento ed espansione, ricco di campionati competitivi, eventi simulativi, competizioni multidisciplinari ma anche e sopratutto attività ludica e ricreativa che unisca e offra un enorme benefico per il benessere psico fisico dei ragazzi ma anche dei loro genitori infatti si da loro la possibilità di poter praticare congiuntamente la disciplina in specifiche modalità di affiancamento nel gioco. Tutte queste sfacettature ricreative e non, attirano tantissimi appassionati e curiosi nella consapevolezza che tanta positività arriva solo da una grande e vera motivazione ossia che l’Airsoft è adatto a tutti e tutti possono giocarci in serenità da tutti i punti di vista, ma sopratutto perchè è davvero entusiasmantissimo e divertentissimo se fatto però con le persone giuste e al COMBAT VILLAGE ® l’asd Camp Delta Evolution ha tutto quello che serve.