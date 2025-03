Questo pomeriggio, presso il Palazzo del Governo, è stato sottoscritto il “Protocollo d’intesa video-allarme antirapina” finalizzato a rafforzare i livelli di protezione e sicurezza degli esercizi commerciali e delle imprese grazie all’azione sinergica tra Prefettura, articolazioni territoriali di Confcommercio – Imprese per l’Italia e Confesercenti e Forze di Polizia. L’Accordo è stato siglato dal Prefetto Giuseppe Castaldo con i Presidenti delle due Confederazioni cagliaritane, Alberto Bertolotti per Confcommercio Imprese per L’Italia Sud Sardegna e Marco Medda per Confesercenti, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’ordine.

L’iniziativa, in attuazione del Protocollo Quadro adottato il 22 febbraio 2024 dal Ministro dell’Interno con i referenti nazionali delle due Associazioni di categoria, riveste grande importanza sia in funzione di prevenzione dei reati di natura predatoria, sia di contrasto alla criminalità e si inserisce tra le azioni avviate dalla Prefettura di Cagliari per rafforzare la “rete” della videosorveglianza e implementare il “sistema sicurezza” in un’ottica complessiva. Nel testo è prevista anche la costituzione di una “cabina di regia” permanente, istituita in Prefettura con la partecipazione dei rappresentanti delle Forze dell’ordine e delle articolazioni territoriali di Confcommercio-Imprese per l’Italia e Confesercenti, con il compito di monitorare l’attuazione dell’intesa. Già nei prossimi giorni è prevista l’attivazione della citata “cabina di regia” allo scopo di fornire un supporto tecnico per favorire il collegamento dei sistemi antirapina installati presso gli esercizi commerciali con le sale operative delle Forze di polizia.

Il Presidente di Confcommercio Sud Sardegna, Alberto Bertolotti ha dichiarato “Faremo la nostra parte caldeggiando l’adesione al protocollo da parte delle imprese, consapevoli che la sicurezza è un valore fondamentale non solo per i cittadini ma anche per i turisti che a breve affolleranno il nostro capoluogo, i quali devono poter contare su una città sicura”. Secondo il Presidente di Confesercenti Cagliari, Marco Medda, “si tratta di un passo fondamentale per la sicurezza del territorio. Questa operazione di stretta collaborazione fra tra le Forze dell’Ordine e le nostre Associazioni per la promozione dell’utilizzo della videosorveglianza nelle attività commerciali, siamo certi, darà grandi risultati dal punto di vista della sicurezza della città, in quanto si tratta del deterrente più efficace contro la micro criminalità”. ” L’obiettivo del Protocollo – ha sottolineato il Prefetto Castaldo – è quello di accrescere il livello generale di sicurezza e contribuire al sano sviluppo del commercio e delle piccole imprese, che rappresentano elementi fondamentali dell’intelaiatura economica del nostro territorio. Grazie agli strumenti offerti dalla tecnologia, sarà possibile trasmettere segnalazioni e immagini in tempo reale, in caso di allarme, attraverso il collegamento dei sistemi di video-allarme con le sale operative delle Forze di polizia. La collaborazione delle Associazioni di categoria nella diffusione del Protocollo e degli imprenditori che aderiranno all’intesa consentirà alle Forze dell’ordine di intervenire in maniera sempre più efficace e di rafforzare il sistema di sicurezza integrata nel territorio provinciale”.