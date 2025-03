Inciviltà a Cagliari: in via Roma le cabine telefoniche usate come discariche della spazzatura. In una Cagliari che sotto la guida di Zedda sta diventando ancora più sporca e con la tassa rifiuti aumentata dal sindaco, guardate cosa succede in pieno centro: la nostalgia per le vecchia cabine telefoniche peggiora a vederle utilizzate così, come fossero adibite a cassonetti, visto che tanto non le utilizza più nessuno. Una situazione da terzo mondo, creata dagli incivili che forse non pagano la tassa salatissima del Comune e scelgono di rendere la città ancora più degradata. Senza nessun controllo quando in questo caso dovrebbero davvero fioccare le multe.