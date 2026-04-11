Rivoluzione Sant’Elia: il nuovo volto del quartiere tra sport, verde e mobilità sostenibile

Il Master Plan aggiornato delinea il futuro dell’area Stadio: addio al cemento di viale Ferrara, arriva il nuovo Palasport e la metropolitana leggera collegherà il quartiere al centro e al mare.

Cagliari si prepara a cambiare volto. Il quartiere di Sant’Elia e l’intera zona sportiva dello stadio sono al centro di una delle più ambiziose operazioni di rigenerazione urbana degli ultimi decenni. Il Master Plan aggiornato, frutto del lavoro di coordinamento delle ultime due giunte comunali, non si limita alla sola ricostruzione dell’impianto calcistico, ma ridisegna completamente la viabilità, i servizi e l’integrazione con il tessuto cittadino.

Il nuovo assetto sportivo: addio Unipol Domus, benvenuto Palasport

Il fulcro della trasformazione vede un profondo mutamento delle strutture esistenti. L’attuale Unipol Domus, la struttura temporanea che ha accompagnato i tifosi in questi anni, verrà smontata per tre quarti della sua estensione. Secondo le nuove direttive, rimarrà in piedi esclusivamente la Main Stand, che verrà integrata nel nuovo contesto.

La vera novità riguarda però il cosiddetto “Parcheggio Cuore”. In quest’area, oggi distesa di asfalto spesso sottoutilizzata, sorgerà il nuovo Palasport. L’inserimento di una struttura polifunzionale indoor permetterà di ospitare eventi sportivi di livello internazionale, concerti e manifestazioni, garantendo vitalità al quartiere per tutto l’anno e non solo in occasione delle partite di calcio.

Mobilità e Trasporto Pubblico: la svolta “Green”

Il progetto punta con decisione sulla sostenibilità. Uno degli interventi più impattanti riguarda viale Salvatore Ferrara: un tratto dell’arteria a scorrimento veloce verrà eliminato per fare spazio a un moderno viale urbano. Non più una barriera di cemento che separa i quartieri, ma un percorso integrato nel verde, pensato per favorire la mobilità dolce e migliorare l’impatto estetico della zona.

Il collegamento con il resto della città sarà garantito dal potenziamento del trasporto pubblico su ferro. Nei prossimi anni, il tracciato della metropolitana leggera che collegherà piazza Matteotti al Poetto vedrà l’attivazione di una fermata strategica proprio in zona Stadio. Questo permetterà a migliaia di tifosi e cittadini di raggiungere l’area senza dover ricorrere all’auto privata, decongestionando il traffico urbano.

Parcheggi e Planimetria: spazio per 5.000 posti

Nonostante la forte spinta verso il trasporto pubblico, il piano non trascura le esigenze di chi arriva dai comuni dell’area metropolitana. La nuova planimetria prevede una dotazione complessiva di 5.000 parcheggi. Per ottimizzare lo spazio e ridurre l’impermeabilizzazione del suolo, verranno realizzate strutture multipiano, dal design moderno e integrate nell’architettura circostante.

Un quartiere restituito alla città

La planimetria generale mostra una visione d’insieme dove lo sport diventa il motore per una riqualificazione profonda. La sostituzione del vecchio asfalto con aree alberate e la creazione di nuovi spazi comuni trasformeranno Sant’Elia da periferia “difficile” a nuovo polo di attrazione. Grazie alla visione condivisa dalle amministrazioni che si sono succedute, Cagliari si appresta finalmente a trasformare l’area dello stadio in un moderno distretto dell’intrattenimento e del benessere, a due passi dal mare.