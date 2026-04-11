Cagliari-Cremonese 1-0, Esposito timbra la salvezza: Pisacane batte il Maestro e adesso i rossoblù respirano.Un bel gol di Seba rilancia il Cagliari dopo tanta sofferenza: è una vittoria fondamentale per la classifica ottenuta contro i grandi ex Luperto e Giampaolo, che ora rischiano la retrocessione. Dopo un primo tempo complicato il Cagliari è venuto fuori nella ripresa meritando il successo. Ovazione dell’intero stadio per il grande ritorno nel finale del Gallo Belotti. Nel primo tempo forse meglio gli ospiti, che nella ripresa avevano sfiorato anche il gol con Bonazzoli. Partita combattuta con tanti duelli e tanti errori tecnici, poi almeno due gol falliti da Deiola. Pisacane indovina la mossa vincente inserenzo Ze Pedro che sforna un assist perfetto per un gran gol di Esposito, quello della vittoria. Grande esultanza nel finale per Pisacane che salva la panchina e il Cagliari torna al successo dopo ben nove partite. Non è ancora fatta, e le prossime due gare saranno contro Inter e Atalanta, ma ora il Cagliari ha sei punti di vantaggio sulla terzultima a sei partite dal gong finale del campionato.