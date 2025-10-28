Entro dicembre il bando per la riqualificazione complessiva di viale Regina Elena e della passeggiata del Terrapieno, uno dei progetti urbani più attesi dai cagliaritani in una zona da anni lasciata all’abbandono e al degrado più totale. L’intervento, dal valore di circa 19 milioni di euro, è finanziato con i fondi europei del programma PN Metro Plus Città Medie del Sud 2021-2027 – Priorità 7, dedicato alla rigenerazione urbana. Il piano prevede un restyling profondo dell’intera area, con la sistemazione della carreggiata, dei marciapiedi, dell’illuminazione pubblica e dei sottoservizi. Sono previsti anche importanti lavori di messa in sicurezza del terreno e un generale rinnovamento delle reti tecnologiche, dall’impianto idrico per l’irrigazione e la raccolta delle acque piovane fino alle predisposizioni per futuri impianti smart. “Stiamo procedendo con il bando relativo al progetto, che contiamo di pubblicare entro l’anno. Successivamente saranno necessari i tempi tecnici per la redazione e l’approvazione del progetto esecutivo, a cui seguirà la gara per l’affidamento dei lavori. L’intervento prevede la riqualificazione complessiva della passeggiata e il rifacimento della carreggiata, dei marciapiedi, dell’illuminazione pubblica e dei sottoservizi, con importanti lavori geotecnici di messa in sicurezza”, spiega l’assessore Yuri Marcialis.

I lavori avranno una durata stimata di circa due anni e saranno organizzati per lotti, in modo da ridurre al minimo l’impatto sulla città. Al termine, viale Regina Elena e la passeggiata del Terrapieno saranno spazi più sicuri, accessibili e pienamente restituiti alla fruizione dei cittadini.

Una particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità e alla sicurezza pedonale: i marciapiedi verranno allargati o realizzati ex novo, resi più sicuri e dotati di una nuova illuminazione. L’intervento comprende inoltre la riorganizzazione della sezione stradale con misure di moderazione del traffico e la creazione di nuovi collegamenti trasversali tra i quartieri, sia in piano che in pendenza.

