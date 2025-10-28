Ringraziamento e Trigesimo
Ad un mese dalla scomparsa del caro e indimenticabile
Giampaolo Manca
la moglie Efisia, i figli Maria con Giancarlo, Bruno con Sara e i suoi adorati nipoti Mauro con Alessandra e Andrea
ringraziano quanti hanno preso parte al loro dolore ed invitano tutti coloro che vorranno unirsi in preghiera nella Santa Messa di suffragio
che verrà celebrata Mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 17, nella Parrocchia di Santa Vittoria in Sarroch.
Impresa Funebre
ANTONINO PANI
Corso Vittorio Emanuele 103
Pula
Viale Regina Margherita 73/75
Cagliari
Tel. 070670567