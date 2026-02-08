Un sabato sera in cui l’uscita di gruppo è stata annullata perché il loro amico è morto: la sua vita è stata spezzata a pochi chilometri da casa lungo la sp 9 che collega il paese a Sestu. Un incidente stradale e in pochi minuti il cuore di Paolo Accossu ha smesso di battere nonostante gli sforzi dei soccorritori che hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte. Ma senza riuscirci. Il giovane studente, calciatore, che amava la musica, “un bravo ragazzo molto legato alla sua famiglia”, se n’è andato così, lasciando la sua comunità ora avvolta dal dolore.

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore si susseguono sui social da parte di chi ha conosciuto il giovane e si stringe alla sua famiglia, sconvolta e inconsolabile. Anche le società di calcio si uniscono al dolore, ha giocato per quella di Ussana e Monastir, una passione ereditata dal papà.