Cagliari, 700 conchiglie sequestrate in aeroporto: provenivano da Bosa e dal Poetto

Sequestro di conchiglie all’aeroporto di Elmas.

Resta alta l’attenzione dei funzionari ADM di Cagliari in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale “Aeroporto M. Mameli” di Cagliari-Elmas che, con l’ausilio dei militari della Guardia di Finanza in servizio presso lo scalo aeroportuale, hanno intercettato e sottoposto a sequestro circa 700 conchiglie asportate dai litorali sardi e, in particolare, dalle spiagge di Bosa Marina e del Poetto, a Cagliari.

Nonostante le campagne di informazione sui social, sulla stampa e in TV, la cartellonistica affissa presso porti e aeroporti nonché sulle spiagge, con la ripresa del turismo, si assiste nuovamente a comportamenti irresponsabili di turisti che asportano ciottoli, sabbia e conchiglie dai litorali sardi, tutelati dalla Legge regionale Sardegna n. 16 del 28 luglio 2017 che, ex art. 40 comma 2, ne vieta espressamente l’asportazione, la detenzione, la vendita anche di piccole quantità, prevedendo la sanzione amministrativa che va da € 500 a € 3.000.

Solo la scorsa estate, dal mese di luglio al mese di settembre, i funzionari ADM in servizio presso lo scalo aeroportuale di Elmas hanno sequestrato circa 5.400 pezzi tra conchiglie e ciottoli, comminando sanzioni a una ventina di turisti che volevano portare a casa i preziosi souvenir prelevati dalle più belle spiagge sarde.

La grande attenzione e sensibilità di ADM per la tutela dell’ambiente, ha fatto sì che la campagna pubblicitaria istituzionale Portala nel Cuore, ideata lo scorso anno da ADM in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, ricevesse il premio speciale Ambiente nel concorso “Smartphone d’oro” indetto da PAsocial, prestigioso riconoscimento per l’attività social svolta dall’Agenzia.