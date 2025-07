I carabinieri della Stazione di Pirri hanno tratto nuovamente in arresto in flagranza un uomo di 47 anni, disoccupato, residente nel capoluogo e già noto alle Forze dell’Ordine, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’arresto è avvenuto dopo l’allarme inviato dal dispositivo di monitoraggio elettronico applicato all’uomo, che ha evidenziato una possibile manomissione. La centrale operativa, rilevata l’anomalia, ha inviato una pattuglia sul posto e i militari hanno sorpreso l’uomo all’esterno della propria abitazione. Il braccialetto era stato nuovamente danneggiato mediante il taglio del supporto alla caviglia, così da renderlo inutilizzabile.

L’episodio replica, a distanza di soli tre giorni, la violazione accertata il 16 luglio scorso, quando l’uomo era stato arrestato per identiche condotte. Anche allora l’uomo era stato ricondotto in casa, in attesa del giudizio.