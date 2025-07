Ss 131, si cambia ancora, riapre la provinciale Serramanna-Nuraminis e via gli incroci a raso: ultimo step dei lavori di ammodernamento.

Da mercoledì 23 luglio il traffico in direzione Cagliari sarà deviato lungo la carreggiata di nuova realizzazione, l’Anas ha avviato la fase finale dei lavori di ammodernamento del tratto della statale 131 “Carlo Felice” compreso tra Nuraminis e Serrenti, nella Città metropolitana di Cagliari.

Per consentire gli interventi di completamento del tratto il traffico in direzione Cagliari verrà deviato al km 32 circa, tramite la strada complanare, su una carreggiata di nuova realizzazione allestita in modalità provvisoria ed in configurazione di cantiere, per poi ricollegarsi alla statale 131 al km 27, subito dopo il cavalcavia di Nuraminis, tramite una bretella di connessione. La deviazione permette l’eliminazione dell’incrocio a raso di Samatzai (al km 28,500) che si aggiunge a quello poco distante di Villagreca, già eliminato in precedenza.

Il provvedimento prevede la riapertura della strada provinciale di Serramanna permettendo la possibilità di uscire e immettersi lungo il tracciato della SS 131 in direzione Cagliari. Permane la chiusura del cavalcavia di Nuraminis che sarà interessato dai lavori di completamento e il cui intervento richiede l’istituzione di un bypass nella carreggiata in direzione Sassari, in prossimità dell’opera, per permettere il varo delle travi e la realizzazione della soletta, oltre alla esecuzione della connessione tra l’attuale asse e il tratto in variante.

Lungo il tracciato provvisorio, specie nei tratti di collegamento e riconnessione alla viabilità principale e secondaria, è stata sistemata la segnaletica ad alta visibilità.

I lavori, del valore complessivo di 63 milioni di euro, sono finalizzati all’innalzamento degli standard di sicurezza della principale arteria sarda e riguardano l’ammodernamento di un tratto che si estende complessivamente per circa 10 km di cui 3 sono già aperti al traffico a 4 corsie. Il completamento definitivo è previsto per gennaio 2026.

Ieri il sindaco di Nuraminis Stefano Anni in un sopralluogo congiunto con la direzioni lavori ANAS, ha visionato, prima della pubblicazione delle ordinanze ANAS di modifica della viabilità funzionali al completamento dei lavori di ammodernamento della S.S.131, lo stato di avanzamento dei lavori nel territorio di Nuraminis e verificato il recepimento delle osservazioni fatte dal sindaco in questi mesi.

“Nel massimo rispetto dei singoli ruoli e con spirito di collaborazione, seppur conscio dei disagi che la nostra comunità affronta da anni per via dei lavori di ammodernamento della strada statale “Carlo Felice” ritengo che le deviazioni dei prossimi giorni garantiranno finalmente maggior sicurezza nella circolazione.

Le ordinanze che verranno emesse nei prossimi giorni comporteranno importanti variazioni nella viabilità non solo per i cittadini di Nuraminis ma anche per quelli dei comuni limitrofi” ha spiegato Anni.