Una moda che mai smette di creare polemiche, anche se la spiaggia è poco affollata, quella di utilizzare le attrezzature da mare come segna posto personale: accade un pò ovunque e Costa Rei non è esente. Una pratica comoda per chi, magari, si sposta anche solo qualche ora per il pranzo, ma non gradita dagli altri bagnati che mal tollerano gli ombrelloni usati come segna posto.

Vietato, oppure no, poco importa: viene presa come una mancanza di rispetto verso gli altri bagnanti che vorrebbero decidere dove piazzare la propria postazione per godere il sole e il mare.

Assieme alla questione parcheggi, rifiuti e fumatori in spiaggia, quella dei bagnanti fantasma è la tematica che più anima l’estate 2025: “Più controlli” è la richiesta più frequente, anche se basterebbe avere solo un pò di riguardo in più verso il prossimo.