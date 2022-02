Cagliari, 4 patenti ritirate nella notte per guida in stato di ebbrezza.

Nella notte tra il venerdì e il sabato la Polizia locale di Cagliari ha svolto numerosi controlli per la verifica della guida in stato di ebbrezza. Gli accertamenti hanno determinato il ritiro di 4 patenti di guida, una contestazione per forzatura di un posto di controllo da parte di un motociclista e due sanzioni per altre norme di comportamento. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane in diversi punti della città.