A Radio Zampetta Sarda l’sos per Tiago, smarrito a Elmas

SOS PER TIAGO, SMARRITO TRA LE CAMPAGNE DI ELMAS, È STATO AVVISTATO NEL CENTRO ABITATO.

Tiago, meticcio di 5 anni, si allontana dal terreno in cui abitava. La zona è tra le campagne di Elmas, punto di snodo con la SS 130 ed eventualmente vi é possibilità di arrivare proprio a Elmas.

Abbiamo ricevuto varie segnalazioni di come Tiago sia arrivato a Elmas centro. Pensiamo sia spaventato e disorientato e stia provando senza risultati, a rientrare a casa.

Taglia medio/piccola, dotato di microchip, non ha il collarino, non é aggressivo.

È scappato martedì 22/02.

Se per caso qualcuno lo avvistasse ci contatti!!!

Grazie!

Francesca 340 2422055

Adriano 320 2769201

Stefania 342 0157248