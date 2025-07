I carabinieri della Compagnia di Cagliari e della Stazione di Cagliari–Sant’Avendrace sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale “G. Brotzu” a seguito della segnalazione da parte del personale sanitario, che aveva da poco preso in carico un 38enne disoccupato, residente a Monserrato e già noto alle forze dell’ordine, giunto con una ferita da colpo d’arma da fuoco al braccio.

Secondo quanto riferito dalla persona ferita, l’episodio si sarebbe verificato poco prima nei pressi di via Bosco Cappuccio, dove sarebbe stato attinto da un colpo esploso da ignoti, i quali si sarebbero poi dati alla fuga in circostanze ancora da chiarire.

Immediatamente attivati, i militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno eseguito un accurato sopralluogo sul luogo indicato, avviando le prime attività investigative, tra cui l’acquisizione delle immagini dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, attualmente al vaglio degli inquirenti, e procedendo al repertamento di ogni utile elemento.

Le indagini, condotte congiuntamente dal NORM della Compagnia di Cagliari e dai Carabinieri della Stazione di Cagliari–Sant’Avendrace, proseguono con determinazione per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, il movente sotteso al gesto e individuare i responsabili dell’aggressione.