È da sempre il cruccio di tutti i viaggiatori: il limite dei 100ml per i liquidi da trasportare in aereo con il bagaglio a mano. In diversi aeroporti europei ed italiani sarà possibile trasportare fino a 2 litri senza imbarcare nella stiva.

Come conferma Airport Council International, che raggruppa oltre 600 aeroporti in 55 Paesi, è arrivato l’ok della Conferenza europea sull’Aviazione civile (Ecac) all’algoritmo aggiornato degli apparecchi Hi-Scan 6040 Ctix, scanner in grado di analizzare con estrema precisione il contenuto dei bagagli dei passeggeri e rilevare l’eventuale presenza di materiali pericolosi. Ma purtroppo ci possono essere degli intoppi. La sofisticata apparecchiatura si trova solo negli aeroporti più grandi e questo comporta il reale rischio di essere bloccati successivamente se si effettuano scali o ritorni da aeroporti meno attrezzati.

Per questo il Codacons “chiede di adottare misure di sicurezza identiche in tutti gli aeroporti europei, creando regole uniformi in tutto il territorio Ue ed evitare difformità che possono arrecare un danno ai passeggeri”. In Italia questa attesa novità- già attiva – coinvolge Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Catania, Bologna e Torino.