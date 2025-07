Doveva essere una vacanza spensierata in uno dei posti per eccellenza del divertimento. E invece, per l’impiegata di banca bresciana Francesca Ariazzi, 36 anni, si è trasformata nella sua tragedia. Francesca stava rientrando lo scorso 19 luglio a bordo del traghetto Ibiza-Formentera quando si è sentita improvvisamente male. Stando a quanto riporta Il Giornale di Brescia sembra che ci siamo stati degli importanti ritardi nei soccorsi. Pare infatti che siano voluti ben 40 minuti per correre il tragitto di 2 km che dal porto arriva all’ospedale Can Misses. La 36enne, dopo 5 giorni di ricovero in terapia intensiva, non ce l’ha fatta. la famiglia e il fidanzato di Francesca si sono recati a Ibiza per riportarla in Italia.