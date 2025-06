Nella serata di ieri e nelle prime ore della notte, i Carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire fenomeni legati alla cosiddetta malamovida e di tutelare la sicurezza stradale e urbana.

Particolare attenzione è stata rivolta ai riders, in considerazione dei recenti episodi che li hanno visti, loro malgrado, coinvolti in episodi di tensione o scontri per futili motivi. I militari hanno identificato complessivamente 75 persone, tra cui 36 rider impegnati nelle consegne a domicilio, svolgendo un controllo puntuale non solo sulla regolarità dei documenti di circolazione e degli strumenti di lavoro, ma anche sul rispetto delle norme amministrative legate all’attività di consegna.

I controlli hanno restituito un quadro sostanzialmente positivo: tutti i riders identificati sono risultati in possesso di regolari licenze e autorizzazioni, e non sono emerse irregolarità nei rapporti di lavoro o nella gestione dei dispositivi impiegati. L’azione di verifica, condotta con garbo e spirito di collaborazione, ha contribuito a rasserenare il clima tra i lavoratori del settore e a rafforzare il senso di vicinanza tra istituzioni e cittadini, in un contesto urbano dove i servizi di delivery rappresentano ormai una componente stabile e apprezzata della quotidianità.