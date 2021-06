Cagliari, 300 tra docenti e forze dell’ordine dopo la prima dose con Astrazeneca ricevono oggi la seconda dose Pfizer

Vaccini: prosegue la campagna di vaccinazione di ATS Sardegna rivolta ad insegnanti e forze dell’ordine under 60 che stanno effettuando la seconda dose.

Nell’hub rosso della Fiera di Cagliari sono quasi trecento coloro che riceveranno oggi la vaccinazione eterologa dopo lo stop imposto dal Cts.

Prosegue a pieno ritmo la somministrazione delle seconde dosi dei vaccini a insegnanti e forze dell’ordine negli hub della Sardegna.

Questa mattina, nell’hub rosso della Fiera di Cagliari, sono stati 80 i docenti che hanno effettuato il richiamo con il vaccino Pfizer e oltre 200 saranno invece quelli programmati per il pomeriggio.

Dopo lo stop imposto venerdì sera dal Governo per la seconda dose con Astrazeneca agli under 60, sono stati confermati in automatico tutti gli appuntamenti già presi per i richiami con il vaccino Pfizer. Nessun problema quindi per tutti coloro che nei prossimi giorni hanno già l’appuntamento per la seconda dose: senza alcun bisogno di richiamare o riprenotare, potranno tranquillamente presentarsi all’hub nel giorno e nell’orario già prestabilito per ricevere il vaccino.

Nel frattempo, sono stati richiamati quasi tutti i cento cittadini che sabato scorso dovevano effettuare il richiamo e che hanno subito un posticipo.

Sul fronte approvvigionamenti, invece, in arrivo per oggi 9700 dosi Moderna, mentre 70 mila dosi del vaccino Pfizer sono attese per mercoledì.