E’ stata accoltellata mentre camminava in strada, in via Castiglione a Cagliari: tre, quattro coltellate prima che riuscisse a fuggire e rifugiarsi in un supermercato vicino, salvandosi. Alla richiesta di aiuto hanno immediatamente risposto i presenti ce hanno chiamato il 118 per le medicazioni e i carabinieri: la ragazza è stata colpita alla gamba, profondamente provata è stata trasportata in codice giallo al Brotzu di Cagliari dopo i primi soccorsi sul posto.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini e cercano, attraverso i filmati della videosorveglianza e le testimonianze dei presenti, la persona che al momento dell’aggressione era con la ragazza. La vittima, pur collaborando con i sanitari, non ha voluto fornire alcun dettaglio sulle circostanze dell’accoltellamento.