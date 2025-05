Pula, macchina in fiamme durante la notte, si sospetta un incendio doloso: “Ora sono bloccato in Sardegna e non posso rientrare a Voghera”. Non solo: “Il mezzo mi serviva per lavorare”. È accaduto la notte scorsa verso le tre del mattino, precisamente Nora nelle case sulla spiaggia davanti all’Isola di San Macario. Il proprietario del mezzo Gianluca Colomo racconta l’accaduto: “Qualcuno ha pensato bene di incendiarmi la macchina. Purtroppo è il mezzo che uso per trainare il carrello con la moto che mi serve per lavorare. Al momento mi trovo bloccato in Sardegna e non posso rientrare a Voghera ovviamente perchè non ho un’auto per trainare il carrello con moto e attrezzature che uso per lavorare. Dovrò cercare un mezzo subito, anche di quarta mano ma necessariamente con gancio traino per poter rientrare. Dovrò intanto già annullare diversi corsi già prenotati”.



Domani l’uomo si recherà dai carabinieri del luogo e intanto è già stata aperta una raccolta fondi per aiutare Colomo ( La macchina è stata completamente bruciata, “sono riuscito a salvare due pupazzi a me veramente cari”.Domani l’uomo si recherà dai carabinieri del luogo e intanto è già stata aperta una raccolta fondi per aiutare Colomo ( https://gofund.me/5edf368e ) che aggiunge: “Posso sdebitarmi subito con un corso di guida individuale personalizzato di una mezza giornata, oltre alla mia immensa riconoscenza e un abbraccio di persona naturalmente”.