Nell’ambito dell’attività istituzionale di vigilanza sulla filiera ittica e a tutela della salute dei consumatori, i militari del Centro Controllo Pesca della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Cagliari, congiuntamente alla Polizia Locale di Cagliari e agli Ispettori Sanitari “Tecnici della Prevenzione” del Servizio di Vigilanza SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) della ASL di Cagliari, hanno eseguito un controllo presso un ristorante etnico ubicato nel centro cittadino.

L’operazione si inserisce in un più ampio programma di verifiche sulla corretta commercializzazione e somministrazione al dettaglio dei prodotti ittici, finalizzato ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità, sicurezza alimentare e regolarità amministrativa delle attività commerciali.

Nel corso dell’ispezione, i militari della Guardia Costiera hanno accertato la presenza di circa 20 chilogrammi di prodotti ittici congelati pronti per la somministrazione, risultati privi della prescritta documentazione attestante la tracciabilità.

Per tale violazione è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro e si è proceduto al sequestro dell’intera partita di prodotto ittico. La merce è stata immediatamente distrutta in loco a seguito di attestazione di non commestibilità rilasciata dagli Ispettori Sanitari del SIAN della ASL di Cagliari.

Gli stessi Ispettori, in qualità di Autorità sanitaria, hanno inoltre contestato tre ulteriori sanzioni amministrative ed emesso un provvedimento di sospensione dell’attività commerciale.