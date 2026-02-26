Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri della Stazione di Maracalagonis hanno arrestato in flagranza di reato per evasione un 58enne disoccupato che si trovava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione.
Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno sorpreso l’uomo all’interno di un bar situato lungo la Nuova Strada Statale 125. Si era allontanato dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione, in palese violazione delle prescrizioni disposte a suo carico dall’Autorità Giudiziaria.
Accertata la violazione, i Carabinieri hanno proceduto all’immediato arresto per il reato di evasione.