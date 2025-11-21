Cagliari, 19enne scivola con il monopattino in piazza Salento: escoriazioni varie sul corpo e sul posto anche un’ambulanza, “per fortuna indossava il casco altrimenti le conseguenze sarebbero state peggiori”.

È accaduto questa mattina verso le 11,30, un giovane era a bordo di un monopattino quando è scivolato ed è caduto rovinosamente a terra. Complice, probabilmente, il suolo bagnato e non uniforme, l’accaduto impone una riflessione riguardo l’uso dei mezzi ecologici che, se usati in maniera errata, possono diventare un serio pericolo per chi li guida e per gli altri.

La riflessione di un lettore di Casteddu Online: “Oggi 21 novembre a Cagliari in piazza Salento, è scivolato un ragazzo di 19 anni con il monopattino, fortunatamente aveva il casco.

Il ragazzo era tutto sanguinante ma era cosciente. Questo per dire che i monopattini elettrici, sebbene comodi e sostenibili, possono rappresentare un serio pericolo se usati senza attenzione. L’alta velocità, la scarsa stabilità e la mancanza di protezioni rendono ogni spostamento potenzialmente rischioso, soprattutto in città. Molti incidenti avvengono per distrazione, guida su marciapiedi o mancato rispetto delle regole stradali. Spesso chi li usa non indossa il casco, aumentando il rischio di gravi traumi in caso di caduta”.

Un appello, infine, ossia che “è importante sensibilizzare sull’uso responsabile dei monopattini: servono più controlli, maggiore educazione stradale e infrastrutture adatte. La sicurezza deve venire prima della comodità”.