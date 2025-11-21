Cagliari, sventato tentativo di furto presso il Centro di Cura San Michele: provvidenziale l’allarme scattato che ha messo subito in allerta le guardie e fatto scappare i malviventi. Ieri notte alle 23.10 circa la centrale operativa è stata allertata dai segnali allarme provenienti dal sistema di antifurto a protezione degli ingressi e aree interne dei locali. Dal comando della sala operativa, la GPG A. Picciau ha impartito immediatamente le azioni da eseguire: partenza istantanea della macchina di pronto intervento e, una volta giunti sul posto in via dei Passeri, le guardie hanno subito ispezionato l’ingresso del cancello, trovando aperto.

Dopo un controllo generale dei locali esterni, viene notata una delle finestre sfondate e nessuna traccia del o dei malviventi che sicuramente si sono dileguati al suono della sirena esterna. Sul posto anche i Carabinieri intervenuti immediatamente. Da un primo sopralluogo non ci si sono danni oltre il vetro della finestra distrutto.