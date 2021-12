Ennesimo investimento di pedone a Cagliari.

Un ragazzo di 14 anni è rimasto coinvolto in un sinistro, questa mattina intorno alle 8 in via Bandello.

Il giovane stava attraversando la strada, lontano dalle strisce pedonali, quando è stato investito da un’auto.

E’ stato trasportato dal 118 presso l’ospedale Brotzu in codice rosso e si trova in prognosi riservata. Dovrà subire un intervento alla testa in Neurochirurgia.