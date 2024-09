Cade dalle falesie di Capo Pecora: arrampicatore salvato ad Arbus

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è concluso poco dopo la mezzanotte l’intervento per il recupero di un arrampicatore, D. S di 37 anni trentino, infortunato dopo una caduta presso le falesie di Capo Pecora, nel settore Big Ben, nel Comune di Arbus.

L’uomo era in compagnia di una amica, che ha allertato i soccorsi subito dopo l’incidente. L’allarme è giunto dalla Centrale Operativa del 118 intorno alle 20.50 in seguito al quale sono partiti immediatamente 12 tecnici delle stazioni di Iglesias, Cagliari e Medio Campidano. A causa del terreno particolarmente impervio che avrebbe reso lungo e complesso il trasporto via terra dell’infortunato, è stato richiesto il supporto dell’elicottero HH-139A dell’80°Centro SAR – Search and Rescue dell’Aeronautica Militare.

Il mezzo, decollato da Decimomannu con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino, ha raggiunto l’infortunato che, con il supporto dei tecnici intervenuti via terra, è stato stabilizzato e posizionato sulla barella per essere poi recuperato con il verricello e trasportato presso il parcheggio dove lo attendeva l’ambulanza medicalizzata di Areus. A seguito delle valutazioni effettuate dal personale medico, l’uomo è stato poi trasportato con l’elicottero di Decimomannu presso l’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto è intervenuto anche il personale dei Vigili del Fuoco.