Sestu, sequestrate 8 tonnellate di pellet in un centro commerciale

I carabinieri forestali sequestrano 8 tonnellate di pellet.

Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali del CITES di Cagliari hanno individuato presso un esercizio commerciale di Sestu, alcuni sacchi di pellet nella cui etichetta non erano riportate le informazioni dovute in lingua italiana.

I militari sono quindi intervenuti elevando una sanzione amministrativa di circa 1000 euro al titolare della ditta, un cittadino cinese residente a Sestu (CA) e sequestrando amministrativamente i sacchi di pellet che non riportavano le informazioni in lingua italiana in violazione a quanto disposto dal codice del consumo. Il materiale posto sotto i sigilli consta in 562 sacchi da 15 kg cadauno per un totale di circa 8 tonnellate e mezzo ed un valore economico di circa 2100 euro.

I carabinieri forestali ricordano l’importanza dell’etichettatura quale strumento attraverso il quale il produttore e i venditori forniscono le informazioni al consumatore. Tali informazioni sono necessarie ad orientare le scelte del consumatore e renderlo consapevole in merito alle caratteristiche e alla tipologia del prodotto che lo stesso si accinge ad acquistare.

Il codice del consumo infatti prevede quali informazioni devono essere obbligatoriamente riportate sull’etichetta o sulla confezione del prodotto e con quali modalità, nello specifico affinchè siano comprensibili a tutti i cittadini le informazioni devono essere riportate in lingua italiana (o per lo meno “anche in lingua italiana”) e con caratteri chiaramente leggibili.