Tragedia a Ravenna. Un operaio di 21 anni è morto all’ospedale Bufalini di Cesena a causa dei traumi riportati a seguito di una caduta dal tetto di un’officina di Ravenna avvenuta giovedì.

Il giovanissimo lavoratore si stava occupando della manutenzione della copertura del tetto quando improvvisamente è caduto per circa 8 metri.

A nulla è servita la corsa disperata in ospedale, il 21enne se ne è andato dopo due giorni di lotta fra la vita e la morte.

Il pubblico ministero Ylenia Barbieri ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori della Medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna.