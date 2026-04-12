Cagliari, il Ctm perde un altro suo storico autista: addio a Massimo Puddu, “buona strada collega”. Si è spento oggi tra il dolore immenso della sua famiglia e dei molti amici e colleghi che lo stimavano tanto.Grande cordoglio anche da parte degli amici di Mulinu Becciu, Puddu è stato anche un autista dello scuolabus per molti bambini, “un gigante buono”, sempre gentile anche con i genitori.Tanti i messaggi che in queste ore si susseguono sui social per ricordare l’uomo: “Buon viaggio amico mio”, si legge.