Cade dal motorino e muore dopo 5 giorni di agonia: addio a Luca Piredda, donati i suoi organi.

Lutto in città per l’uomo molto conosciuto, papà e marito aveva 57 anni. In tanti oggi lo ricordano, attraverso i social i suoi concittadini si stringono alla sua amata moglie e al piccolo figlio. “Una semplice caduta in motorino, un banale incidente che poteva sembrare di poco conto, si è trasformato in un dramma che ha spezzato la vita di un uomo buono e generoso. Dopo cinque giorni di ricovero, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere, lasciando un vuoto immenso in chi lo ha conosciuto e amato.

Luca era un uomo sempre pronto ad aiutare gli altri con un sorriso, un consiglio o una mano tesa. Chiunque lo incontrasse ne rimaneva colpito per la sua bontà d’animo e la sua genuina semplicità, doti rare che lo rendevano speciale.

Pirri perde così un concittadino che amava profondamente il suo quartiere e la sua gente” si legge nel gruppo social dedicato alla città.

“Con un gesto di immensa generosità, Luca ha donato i suoi organi, salvando altre vite: l’ultimo atto di un cuore grande che continuerà a battere in altre persone”.