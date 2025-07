Un tragico destino mette Pirri nello sgomento. Il sub Gianluca Perra, morto a Cala Regina e Luca Piredda, 57enne caduto dal motorino è morto oggi dopo 5 giorni di agonia. Due persone conosciutissime e stimate che sono state unite da questo fatale destino. Pirri è letteralmente sotto choc, tanti gli amici che piangono queste che persone che in questa tragica estate del 2025 hanno perso la vita in due incidenti totalmente diversi l’uno dall’ altro.

“Purtroppo Luca è morto oggi. È caduto dal motorino proprio lo stesso giorno im cui hanno trovato Gianluca Perra in mare. Erano miei amici storici, hanno fatto parte della mia spensierata gioventù. Una tragedia”, racconta uno dei tanti comuni amici dei due uomini che sono spirati in pochi giorni dopo aver per due tragiche fatalità nello stesso giorno.