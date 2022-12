Cabras, premiate dal Comune le immagini più belle della Corsa degli Scalzi 2022

In un auditorium gremito, l’evento è stato l’occasione per raccontare la tradizionale manifestazione religiosa facendo il punto su tutti gli aspetti che l’hanno resa un grande evento dentitario riconosciuto dalla Regione Sardegna e amato anche fuori dai confini regionali.

Il primo cittadino Andrea Abis ha fatto gli onori di casa, ricordando la fondamentale collaborazione tra enti e associazioni che quest’anno ha rappresentato una delle novità più importanti della manifestazione.

Un grande successo, quindi, per festa Di San Salvatore – Corsa Degli Scalzi, e premiati i tre vincitori del concorso fotografico che, con scatti suggestivi e colmi di significato hanno immortalato i momenti più suggestivi della manifestazione e che grazie al video dei fotografi e video maker Ettore Cavalli e Andrea Marongiu, diventato virale sui social, ha raggiunto i 10 milioni di visualizzazioni, ha sconfinato ben al di là dell’Europa, raggiungendo anche India e Stati Uniti e Argentina.

“Questa edizione della festa ha raggiunto importanti risultati, a partire dal riconoscimento all’interno della programmazione regionale triennale degli eventi della tradizione identitaria che consente la conservazione delle tradizioni e la promozione dell’immagine della Sardegna producendo importanti ricadute positive in termini turistici ed economici per il territorio” spiega il sindaco.

Tale riconoscimento ha incrementato sostanzialmente il contributo regionale destinato all’evento, che dai circa 25-30 mila euro degli anni precedenti si è attestato, per il triennio 2022-2024, a oltre 180 mila euro annuali.

“Fare concretamente sistema tra i principali soggetti interessati suddividendo in modo sinergico i compiti, è stato un passaggio fondamentale ai fini dell’ottimale riuscita della Festa di San Salvatore – ha aggiunto l’assessore al Turismo Carlo Trincas -. Le associazioni, il comitato organizzatore e l’ente comunale hanno rivestito con ordine i propri ruoli; l’amministrazione ha curato in particolare la promozione e le procedure operative inerenti la sicurezza degli eventi, anche attraverso l’introduzione di una polizza assicurativa per tutti i partecipanti alla Corsa degli Scalzi”.

Dei novantatre scatti totali che hanno partecipato al concorso sono state trentasei le foto che hanno passato la prima selezione e a raggiungere il podio sono stati Guido Zedde, di Tadasuni, primo classificato con la foto dal titolo Infanzia e bianco, Valerio Caddeo, di Nurachi, al secondo posto con la foto dal titolo Verso il villaggio e terzo il cagliaritano Giulio Casti, con I custodi.