Cabras, è la mamma di don Maurizio Spanu, parroco di Solanas, la donna di 68 anni deceduta ieri a causa della febbre del Nilo. Si chiamava Anna Rita Piras, ieri pomeriggio è venuta a mancare dopo un aggravarsi delle sue condizioni di salute. Tanti i messaggi di cordoglio per scomparsa prematura della donna, l’amata mamma del parroco di Solanas, direttore della Caritas arborense e cappellano del carcere di Massama.

Domani martedì 16 settembre alle ore 16.30 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Cabras si svolgerà il funerale.