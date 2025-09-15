Cagliari, uomo colto da malore mentre fa il bagno: salvato dal bagnino Luca Palmas che pochi giorni fa ha ricevuto un encomio solenne dal Comune a nome di tutta la comunità. A donare l’onorificenza è statao il presidente del consiglio Luca Littera.

Con coraggio, lucidità e grande senso di responsabilità, Luca ha riportato il bagnante a riva e, comprendendo immediatamente la gravità della situazione, ha praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare riuscendo a stabilizzarne i parametri vitali prima dell’arrivo dei soccorsi. Il fatto è accaduto il 7 luglio al Poetto. “Un atto che non solo ha salvato una vita, ma che rappresenta un esempio virtuoso di altruismo, abnegazione e senso civico, che ci rende orgogliosi come comunità.

A Luca va il nostro più sentito ringraziamento: la sua prontezza, il suo coraggio e la sua dedizione sono un modello, soprattutto per i più giovani, di quanto sia importante impegnarsi per gli altri”.