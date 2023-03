Butta un kg di marijuana dalla finestra durante una perquisizione: pregiudicato in manette a Oristano

Oristano: un kg di marijuana sequestrata, arrestato un pregiudicato. I carabinieri della stazione di Oristano, durante una perquisizione delegata dalla procura della Repubblica per altri fatti, hanno bussato all’abitazione di un quarantenne di Oristano che, per eludere il controllo, ha cercato di disfarsi di un sacchetto in cellophane contenente un chilogrammo di marijuana, lanciandolo dalla finestra della propria abitazione.

Il gesto non è sfuggito agli occhi attenti di un militare che, durante l’operazione di polizia, controllava il retro del palazzo. Nel corso della perquisizione, oltre alla droga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato due bilancini di precisione. Il quarantenne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida a seguito della quale, oltre alla convalida dell’arresto, è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Oristano con permanenza notturna 22-06.