Movida sicura a Cagliari, torna il bus notturno piazza Matteotti-Poetto

Il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e l’Assessore alle Politiche della Mobilità Alessio Mereu, col Presidente di CTM SpA Roberto Porrà annunciano il riavvio della Linea Blu Notte, reso possibile dopo la verifica sulla fattibilità tecnico-economica.

“in mancanza di risorse economiche – ha commentato il Presidente Roberto Porrá – il servizio non si poteva fare, vista la situazione particolare di quest’anno”.

Il Sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana Paolo Truzzu ha dichiarato “Prima si verificano i conti economici del denaro pubblico e poi si attuano le decisioni, senza strumentalizzazioni politiche”.

L’Assessore alle Politiche per la Mobilità Alessio Mereu ha ribadito che è ancora vigente il divieto di assembramento. Il monito è rivolto ai giovanissimi, ma soprattutto ai loro genitori i affinché vigilino sul rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza Anticovid. Continuano ad arrivare segnalazioni su assembramenti di ragazzini, soprattutto nelle spiagge.”

Dal 7 agosto, nelle giornate di venerdì e sabato, riparte il servizio della linea BLU NOTTE che collega piazza Matteotti al Poetto di Quartu (Margine Rosso) dalle ore 23:00 (prima corsa da piazza Matteotti) alle 3:40 (ultima corsa da Margine Rosso), con una frequenza ogni 30 minuti e il seguente percorso:

Via Roma (capolinea PF), viale Diaz, viale Poetto, Lungosaline, via dell’Ippodromo, Lungomare Poetto, via dell’Idrovora, Lungosaline, via Lungomare del Golfo, Margine Rosso (fermata n. 399 Golfo di Quartu ang. via L. da Vinci – capolinea).

Il servizio si svolgerà con la presenza a bordo di guardie giurate. Fermate: a richiesta verranno effettuate tutte le fermate presenti lungo il percorso. Sono validi tutti i titoli di viaggio CTM. Il biglietto si può acquistare tramite l’app Busfinder o direttamente dalle guardie giurate ai capilinea, senza sovrapprezzo.

Nei giorni scorsi, proprio sul bus notturno, è stato votato in proposito dal consiglio comunale un documento del centrosinistra.