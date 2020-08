Concerti di musica funky e folk, via ai festeggiamenti di San Lorenzo a Monserrato

Al via i festeggiamenti in onore di San Lorenzo a Monserrato: l’estate paulese prosegue all’insegna del successo.

Dopo i primi eventi che hanno conseguito un record di presenze, questo fine settimana si svolgerà la festa religiosa e civile in onore dell’amato Santo. “L’amministrazione ha ritenuto opportuno, nonostante le restrizioni, celebrare questa importante ricorrenza perché i cittadini ne sono particolarmente affezionati – spiega l’assessora alla Cultura e allo Spettacolo Emanuela Stara – quest’anno è organizzata in modo diverso per rispettare le normative vigenti e la sicurezza dei cittadini”. I festeggiamenti civili si svolgeranno a Monserrato, nello spazio polivalente adiacente alla Chiesa Del Redentore, e la processione accompagnerà il Santo, quest’anno su un mezzo meccanico,

con le autorità religiose e civili e alcune rappresentanze di associazioni sia religiose che folkloristiche. Tre gli spettacoli principali: domenica una serata musicale con Antonio Pani & NUR Live, lunedì il concerto del gruppo Non Soul Funky e martedì musica e preghiera con Maria Giovanna Cherchi.

“Ho fortemente voluto che questa processione si realizzasse anche con un piccolo corteo di rappresentanti – dichiara il sindaco Tomaso Locci – proprio perché la festa religiosa è fortemente sentita dai monserratini che potranno pregare il Santo e vederlo passare a bordo strada anziché seguirlo in corteo”. Una celebrazione fortemente voluta dall’amministrazione comunale, quest’anno più che mai, in maniera diversa ma forse più sentita considerato il particolare momento che si sta vivendo. “Un segno di rinascita, al quale abbiamo concretamente partecipato anche finanziando gli eventi”. Quest’anno infatti la solita questua non è potuta avvenire e il Comune ha deciso di intervenire con la somma necessaria per la realizzazione della festa.