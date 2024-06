Buone notizie per chi ama la spiaggia di Porto Pino, dopo due anni riapre il ponte pedonale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sant’Anna Arresi – Riapre il ponte pedonale di Porto Pino: dopo due anni di stop e di disagi per i tanti fruitori della spiaggia del Sulcis Iglesiente, oggi la comunicazione ufficiale da parte della neo amministrazione. Ponte nuovamente agibile e funzionante: la stagione balneare inizia bene per i residenti e i tanti turisti che scelgono la sabbia fine e candida e l’acqua cristallina del mare per trascorrere giorni di vacanza e relax. I lavori, iniziati mesi fa dalla precedente amministrazione, sono stati immediatamente presi in carico da Paolo Dessì e la sua giunta: “Mancano le ultime rifiniture che verranno completate nel più breve tempo possibile” ha spiegato il Comune. Dettagli, insomma, ma quel che conta è che il ponte in legno sia stato messo in sicurezza poiché è l’unica via d’accesso che collega il centro abitato alla prima spiaggia senza dover percorrere un tragitto decisamente più lungo per raggiungere il ponte principale che consente il transito ai veicoli e ai pedoni. Non solo: pochi giorni fa sono state posizionate anche le barriere antinquinamento nel porto canale di Porto Pino, ideate per contenere tutti i residui dei liquidi inquinanti in ingresso alle pompe di filtraggio degli stagni.