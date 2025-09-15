Biondo, dolce, sensibile, probabilmente troppo per chi ha deciso di distruggerlo invece che accoglierlo. È la terribile e dolorosissima storia di Paolo Mendico, appena 15 anni, che pochi giorni fa si è tolto la vita nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Anni di vessazioni e umiliazioni perché considerato diverso. Amava portate i capelli lunghi e anche per questo veniva deriso e chiamato “Paoletta” o “Nino D’Angelo”.

“Nostro figlio è stato un perseguitato, abbiamo sempre denunciato tutto alla scuola. Ma siamo rimasti inascoltati”.

Chiediamo che “nostro figlio non finisca nel dimenticatoio e che venga fuori la verità. Che qualcuno ci spieghi cosa è successo e abbia il coraggio di denunciare” ha detto in un’intervista a La Repubblica la madre Simonetta La Marra.

“Era diverso dagli altri per questo è rimasto solo”, prosegue Simonetta. “Amava la musica, andare a pescare con il padre, cucinare, aiutava in casa. Anche per questo veniva bullizzato. L’ultima sera prima della tragedia ha preparato il pane e i biscotti. Prendeva sempre le difese dei più deboli e per questo lo chiamavano spione”. Il fratello di Paolo, come riportato da Il Messaggero, ha scritto anche una lettera al Ministro dell’Istruzione e del merito Valditara e alla Premier Meloni per raccontare ciò che Paolo avrebbe subito e le denunce inascoltate.

Ora la Procura di Cassino ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio.