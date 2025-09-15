Sarroch, autocisterna si ribalta paurosamente sulla strada: momenti di grande paura sulla Sulcitana. Un mezzo pesante, per circostanze ancora da chiarire, si è ribaltato sulla carreggiata: sul posto è arrivata prontamente un’ambulanza. Fortunatamente non ci sarebbero freriti gravi nell’incidente, ul quale indagano le forze dell’ordine. L’ipotesi più probabile è che sia stato provocato da una manovra errata del conducente. La statale 195 si conferma comunque come una delle strade più pericolose della Sardegna anche a causa della densità del traffico.