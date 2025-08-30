Buggerru, entra in acqua per salvare due bimbi e annega: tragedia nell’iglesiente, è accaduto questo pomeriggio.

La vittima è un uomo di 70 anni, un pensionato che risiedeva nella provincia di Milano, immediati i soccorsi ma nulla è stato possibile fare.

Il mare è molto mosso a causa del forte vento di maeatrale, sventola la bandiera rossa, nonostante ciò in acqua c’erano alcuni bimbi. Alcuni testimoni hanno notato i piccoli in difficoltà e il gesto eroico dell’uomo che si è tuffato in acqua per portarli a riva. Lui non ce l’ha fatta.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118.