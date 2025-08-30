I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, distaccamento stagionale di Castiadas, sono intervenuti alle ore 17:15 circa, sulla SP 19 in località “Genn’’e Spina”, nel comune di Castiadas, per un incidente stradale che, per cause ancora da accertare, ha coinvolto due autovetture. A causa dello scontro frontale, uno dei due veicoli si è successivamente ribaltato su un fianco. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla stabilizzazione del veicolo ed alla messa in sicurezza dei mezzi. I sanitari hanno poi disposto il trasporto presso l’ospedale di Muravera dei tre occupanti dei veicoli per accertamenti. Sul posto, oltre alla squadra VF ed al personale sanitario del 118, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.