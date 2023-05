Bruce Springsteen a Ferrara, il concerto si farà: ma sui social dilaga la polemica

Si parla da mesi dei tre grand eventi che vedranno Bruce Springsteen e la E- Street Band in Italia. Eventi attesissimi, dopo un’assenza di alcuni anni da parte del cantautore del New Jersey nel nostro Paese. Cruciali, nelle ultime ore, le decisioni circa il concerto di questa sera a Ferrara al Parco Bassani, vista la tragedia a cui stiamo assistendo da giorni che ha coinvolto l’Emilia Romagna. Proprio ieri sera, come confermato dal Corriere della Sera, il concerto si farà, nonostante il maltempo e la situazione a dir poco precaria dell’intera Regione, che coinvolge soprattutto i collegamenti stradali interrotti in più punti e la cancellazione di diverse tratte dei treni.

«In questi 15 giorni abbiamo avuto una grandissima esperienza di persone, di aziende e di tanta passione e amore per il proprio lavoro che ci hanno permesso oggi di essere in condizione, dal punto di vista dello spettacolo e dell’allestimento dell’arena, di essere in sicurezza e di essere tranquilli che quando apriremo le porte, il pubblico sarà servito in maniera adeguata e lo spettacolo si svolgerà regolarmente » , detto ieri a Radio Freccia Il patron di Barley Arts Claudio Trotta, organizzatore dell’ evento.

«Siamo perfettamente consapevoli della situazione di disagio, ma tutto quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo nella massima sicurezza e nel massimo rispetto delle esigenze di tutti» ha detto Trotta. «Ferrara non è zona rossa, le scuole non sono state chiuse, gli eventi meteo sono in esaurimento come indicano le previsioni e anche le istituzioni», ci ha tenuto a chiarire.

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha dichiarato che la zona non è tra quelle direttamente interessate dalle problematiche più gravi e che quindi non rappresenta, al momento, un problema.

Il maltempo, comunque, non ha fermato i lavori di montaggio del palco e dei vari impianti, tutto sotto l’occhio vigile della Commissione provinciale presieduta dalla Prefettura che si è riunita per le verifiche tecniche, dalla tenuta del prato a quella del palco, la sicurezza e le aree di accoglienza.

Ma è polemica sui social, visto che altri importanti appuntamenti come il GP di Imola sono stati annullati e anche gli stessi fan di Springsteen si chiedono se sia giusto e sicuro svolgere comunque il concerto e soprattutto spostarsi date le continue raccomandazioni di muoversi solo se strettamente necessario. Ma le proteste arrivano anche dalla politica:« Il sindaco Alan Fabbri e la sua giunta sembrano avere un solo pensiero: ovvero mettere in atto il grande agognato evento di Springsteen, incuranti del dolore, della disperazione, della difficoltà che hanno messo in ginocchio migliaia di persone », ha detto la consigliera comunale del Gruppo Misto, Anna Ferraresi.

Su fansale, il canale ufficiale di rivendita di Ticketone, sono stati messi in vendita un migliaio di biglietti nelle tarde ore del pomeriggio di ieri, proprio da parte di fan per lo più impossibilitati a raggiungere il luogo dell’evento. Ci si divide tra una scelta pratica o etica, e su quanto “the show must go on” sia sempre legge. Intanto, i commenti sui social non accennano a smettere. La maggior parte delle persone, sul profilo dello stesso Trotta, chiede la sospensione del concerto per rispetto delle vittime e per la tragedia che migliaia di persone stanno vivendo sull’intero territorio emiliano- romagnolo.

Intanto la scena musicale emiliano-romagnola sui social ha espresso solidarietà ai conterranei ma anche preoccupazione: sui social sono arrivati messaggi di incoraggiamento da Vasco Rossi, Ligabue, Samuele Bersani, Biagio Antonacci (nato alla periferia di Milano ma bolognese d’adozione) e Laura Pausini, preoccupata soprattutto per l’evacuazione di alcuni familiari che vivono nelle zone della Romagna più colpite dall’alluvione, Solarolo.

Quella di Ferrara è la prima tappa italiana del tour mondiale di Springsteen con la E Street band che sarà domenica a Roma per poi tornare il 21 luglio a Monza.