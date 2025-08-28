Le temperature sarde di questa estate sono state decisamente poco confortevoli, con picchi di 40 gradi. Ed evidentemente devono essere state molto, troppo alte, anche per delle turiste che hanno scavalcato le recinzioni del Ponte della Pace tuffandosi semi nude nel fiume Temo. L’episodio è stato subito immortalato in un video diventato virale in pochissime ore.

Un gesto in barba alle regole e per molti anche al buon gusto, scatenato polemiche social sui comportamenti che andrebbero tenuti in luoghi pubblici e spesso turistici.