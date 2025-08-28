Una tragedia che inizia ad avere delle risposte, anche se non consolano. Sarebbe morto per insufficienza cardiaca acuta il piccolo che è stato ritrovato senza vita dalla mamma a soli 4 mesi, incastrato fra il lettino e il comodino.

Questo è ciò che emerge dall’ autopsia effettuata dal professor Roberto Demontis al Brotzu di Cagliari.

Un esame che fa parte dell’inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari e che vede indagata la madre del piccolo ma solo come atto dovuto.

Un dramma immane per la famiglia è tutta la comunità dovuto ad un terribile incidente domestico.