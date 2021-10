Monopattini “selvaggi”, a Cagliari scatta il pugno duro: mai più sosta e circolazione sui marciapiedi

Monopattini, si riparte con le nuove regole. Mai più la sosta e la circolazione sui marciapiedi. E ci saranno parcheggi ad hoc. Dopo lo stop il Comune sta per ripartire con l’attivazione del servizio di “noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”.

I mezzi ecologici hanno riscosso un notevole successo ed interesse per diverse fasce d’utenza e diversi operatori sul mercato sono interessati all’attivazione di servizi di sharing. Servivano le nuove norme e in serata la giunta Truzzu ha dato il via libera.

Col nuovo bando per il noleggio gli operatori da autorizzare allo svolgimento del servizio saranno 4 e il numero totale contemporaneo dei mezzi in circolazione, da parte di tutti i soggetti autorizzati, non può superare i mille dispositivi (anche se, in particolari periodi dell’anno, e previa autorizzazione dell’amministrazione comunale, potranno essere incrementate o decrementate le postazioni di sharing in alcune aree cittadine di particolare interesse turistico e culturale).

Sarà vietato sostare nei parcheggi per auto, motocicli e nelle postazioni destinate alle biciclette, mentre la sosta dei monopattini (al termine dell’utilizzo o negli orari di fuori servizio) dovrà avvenire esclusivamente negli spazi appositamente predisposti dagli operatori ed autorizzati dall’amministrazione comunale.

Potranno circolare nelle strade urbane con limite velocità inferiore ai 50 km/h dove è consentita la circolazione delle biciclette e nelle zone 30. Il limite di velocità dei dispositivi è 25 km/h quando circolano su carreggiata e di 6 km/h quando circolano su aree pedonali e Ztl.

La circolazione, nelle strade o nei tratti di strada dove sono presenti piste ciclabili e/o ciclopedonali, dovrà avvenire esclusivamente sulle piste e c’è il divieto di circolazione sui marciapiedi o contromano.