Boom del Covid in Cina, allerta anche in Sardegna: “Mascherine Ffp2 e vaccini durante le feste”

Il Covid? “Non è mai sparito” e i contagi in netto aumento in Cina, che hanno portato in Italia a reintrodurre l’obbligo di tampone per chi arriva dal paese asiatico e le Ffp2 negli ospedali sino a fine aprile, non sorprendono l’epidemiologo sardo Giovanni Sotgiu. “In Cina hanno allentato le misure in seguito a tensioni interne e Xi Jinping ha favorito tutti i contatti sociali, incrementando la circolazione di Omicron in una popolazione poco vaccinata con vaccini di scarsa efficacia e pochi casi di infezione, cioè con una bassa immunità”. Un problema, legato a una scelta, che ha già ripercussioni in tutto il mondo: “In un breve periodo nella sola Cina si sono contati 250 milioni di casi e, come stimato dal Financial Times, tra uno e un milione e mezzo di morti”, dice Sotgiu. “Il problema del virus è globale, i rischi ci sono per tutti ed è sbagliato focalizzarsi sulla Cina. Chi ha soggiornato lì può essere poi passato in Australia e diffuso il virus prima di tornare in Europa o negli Usa. La circolazione di nuove varianti può essere elevata e non possiamo prendere decisioni a livello locale”.

Sotgiu si dice d’accordo sulla necessità di fare il tampone a chi arriva “dall’area asiatica. Serve una sorveglianza virologica” e gli eventuali positivi devono poi essere verificati ulteriormente per capire se ci siano in circolazione nuove varianti. “L’allerta riguarda tutti, quindi anche la Sardegna. Serve, per chi non l’ha fatto, il vaccino e il booster, oltre all’uso delle mascherine FFp2 in questi giorni di festa dove sono tanti i contesti sociali affollati, come le feste di Capodanno. Purtroppo l’immunità del vaccino cala col tempo e si indebolisce, il booster e importante e la vaccinazione rappresenta l’unico rinforzo del sistema immunitario”.