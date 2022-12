Dramma tra Villaputzu e Muravera, 31enne in monopattino travolta e uccisa da un Suv

Drammatico incidente sulla vecchia Ss 125, tra Villaputzu e Muravera. Una giovane di appena 31 anni, Lisa Lussu, disoccupata, mentre stava tornando a casa in monopattino è stata travolta e uccisa da un’automobile un Suv. L’impatto, avvenuto non distante da un ponte non le ha lasciato scampo: i soccorsi del 118 si sono rivelati inutili, per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche le Forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente. La Lussu lascia un figlio piccolo e i genitori. La notizia della sua morte ha presto fatto il giro del suo paese natale, Villaputzu. La trentenne solo da qualche tempo si era infatti trasferita a Muravera, ma tornava spesso a Villaputzu per incontrare gli amici e i tanti conoscenti che aveva. Sul drammatico schianto indagano i carabinieri di San Vito: a tradire l’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi, a tradirlo forse la scarsa visibilità.

Il sindaco Sandro Porcu, già raggiunto dalla tremenda notizia, è affranto: “Piangiamo la tragica scomparsa di una giovane compaesana, in un terribile incidente. Siamo tutti vicini, in questi tragici momenti, al papà Paolo e a tutti i parenti della giovane Lisa”.