Bomba d’acqua nel Medio Campidano, un violento temporale si sta abbattendo nei centri di Samassi, Serramanna e comuni limitrofi. Secondo le previsioni è in progressione verso l’area metropolitana di Cagliari.

Dal caldo umido, in poche ore, si è passati a tuoni, lampi e temperature decisamente autunnali. La tanto attesa pioggia è arrivata e con essa anche i primi disagi: strade allagate e macchine bloccate. A Samassi, acqua alta in piazza Italia.

Prima di bagnare il Medio Campidano, un forte nubifragio si è riversato su Uras e monte Arci. Le previsioni degli esperti meteo, anche per domani annunciano temporali nel Sud Sardegna.